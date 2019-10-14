الفولي: بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو رسالة سلام للعالم

أعرب اللواء أحمد فولي، نائب رئيس الاتحاد العالمي للتايكوندو ورئيس الاتحاد الإفريقي عن سعادته بالنجاح الذي حققته بطولة العالم الشاطئية والتي أقيمت في الفترة من 11 حتى ١٣ أكتوبر على شاطئ لابيازا La Piazza بمنطقة سهل حشيش بالغردقة، والتي ينظمها الاتحاد الأفريقي.

وأكد الفولي أن البطولة حققت أهدافها، موضحًا أن تنظيم هذه البطولة في سهل حشيش كان له عدة أهداف (سياسية وسياحية واقتصادية ثم رياضية). هدفي استغلال البطولة العالمية من أجل إرسال رسالة

للعالم كله تؤكد أن مصر تتمتع بالأمن والأمان. فقد نظمنا البطولة على ساحل البحر الأحمر بدون تواجد أمني ملحوظ رغم أن البطولة تقام في مكان مفتوح، يؤكد ذلك انطباع رئيس الاتحاد العالمي والوفود المشاركة. وأوضح الفولي أن نجاح البطولة حدث رغم الصعاب التي واجهناها في التنظيم، موضحًا أن وزارة الشباب والرياضة قدمت كافة الدعم لإنجاح البطولة.

وعن نتائج المنتخب المصري ببطولة العالم قال الفولي: هذه الميداليات سيكون لها تأثير كبير على تقدم وتطور البومسا في مصر.

كما أني سعيد جدًا للميدالية الذهبية التي حققتها السعودية في البطولة، وأحرز المنتخب المصري 18 ميدالية بواقع ذهبية و6 فضيات 11 برونزية.

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ويقود الفريق فنيًا دكتور وسام الغمري، المدير الفني للمنتخب، والمدرب أحمد خضر.

وأقيمت البطولة بمشاركة 76 لاعبا ولاعبة يمثلون 14 دولة. بالإضافة إلى كوريا الجنوبية التي تشارك بفريق للعروض مكون من 15 لاعبا ولاعبة.

ويرأس اللجنة المنظمة للبطولة عزة الفولي، نائب رئيس الاتحاد العربي ومديرة الرخص الدولية بالاتحاد العالمي. فيما يتولى الدكتور وسام الغمري مهمة المدير التنفيذي للبطولة.