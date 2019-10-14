تعرف على موعد مباريات الدوري الممتاز أ سيدات لتنس الطاولة

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة معتز عاشور رئيس الاتحاد عن موعد مباريات الدوري الممتاز أ سيدات لموسم 2019_2020.

وتنطلق مباريات المجموعة الأولي التي تضم الأهلي وأصحاب الجياد والزهور وشبان مسلمين والإسماعيلية يوم 22 أكتوبر الجاري ، وتكون المباريات في صالة ملعب

شبان المسلمبن بالإسماعيلية، وتقام بداية من الساعة العاشرة صباحًا.

بينما تنطلق مباريات المجموعة الثانية والتي تضم الزمالك، الرباط والأنوار، مدينة نصر، استاد المنصورة يوم 23 أكتوبر الجاري على صالة ملعب الرباط والأنوار، وتقام المكباريات

بداية من الساعة العاشرة صباحًا.

وتكون مباريات المجموعة الثالثة والتي تضم سبورتنج وهيئة قناة السويس وجزيرة الورد والرواد يوم 11 نوفمبر القادم بصالة ملعب سبورتنج وتقام بداية من الساعة العاشرة صباحًا.

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فيما تكون مباريات المجموعة الرابعة والتي تضم المعادي والأوليمبي والشارقية وسموحة على صالة ملعب نادي المعادي يوم 23 أكتوبر الجاري وتقام بداية من الساعة العاشرة صباحًا.