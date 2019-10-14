بالصور.. وزير الرياضة يتفقد نادي النوبة بالسويس

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نادي النوبة الرياضي بمحافظة السويس، برفقة اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وسط حضور أعضاء مجلس إدارة النادي برئاسة احمد محمد ابراهيم.

حيث بدأ وزير الشباب والرياضة ومحافظ السويس الجولة بافتتاح

مسجد النادى المقام على مساحة ٣٠٠ متر بتكلفة نصف مليون جنيه، جاءت كتبرعات من أعضاء النادى، كما تفقد ملعب الخماسى وبيت النوبة، بجانب معارض لبيع المنتجات النوبية.

وشهد صبحي تقريرا مصورا حول تاريخ نشأة نادي النوبة الرياضي بالسويس وأعمال التطوير التي لحقت بالنادي وتشمل حمام السباحة وملاعب كرة القدم، علاوة على تطوير الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية المقامة بالنادي.

يأتى هذا فى إطار الجولة التى يقوم بها وزير الشباب والرياضة اليوم فى محافظة السويس لتفقد بعض المنشآت الشبابية والرياضية بها.

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