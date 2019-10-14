تعرف على موعد مباريات اليوم في دوري المرتبط لكرة السلة رجال وسيدات

تنطلق مباريات دور الـ 16 من بطولة دوري المرتبط رجال وسيدات، اليوم الاثنين، وتشهد جميع المباريات صراعا قويا بمختلف الأندية. على مستوى الرجال حيث يواجه الزمالك نظيره القناة في تمام السادسة مساءً، بينما يواجه مصر للتأمين نظيره أصحاب الجياد في تمام الساعة السادسة مساءً، الساعة السادسة مساءً، ويلتقي فريق سبورتنج بنظيره طنطا في تمام الساعة السادسة مساءً. ويواجه النادي الأهلي نظيره الطيران في تمام الساعة السادسة مساءً، بينما يواجه الجزيرة نظيره الشمس في تمام الساعة الثامنة مساءً. Advertisements على مستوى السيدات يواجه الأهلي نظيره 6 أكتوبر في تمام الساعة السادسة مساءً بينما يلتقي الشمس بنظيره الزهور في تمام الساعة السادسة مساءً في حين يواجه هليوبوليس نظيره المعادي في تمام الساعة السادسة مساءً بينما يلتقي مصر للتأمين بنظيره جزيرة الورد في تمام الساعة السادسة مساءً ويواجه سموحة نظيره البنك الأهلي في تمام الساعة السادسة مساءً

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