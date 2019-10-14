رئيس بعثة السباحه السعوديه لعبور المانش.. مصر جميلة وشعبها مضياف

قال الدكتور نعيم المهدى رئيس مجلس إدارة مؤسسة معا لذوى الاحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية ورئيس بعثة المملكة لعبور بحر المانش أن مصر بلده الثانى وشعبها كريم ومضياف . وعبر عن سعادته البالغة لتواجده فى مدينة الغردقة والخدمة المميزة مدينة الغردقة والخدمة المميزة واضاف فى تصريحات على هامش تدريبات المنتخب العربى لذوى الإعاقة الذهنية لعبور المانش بالغردقة ، ان السباحين السعودين حسام المحنشى وفيصل القصيبى شاركوا من قبل فى بطولات دولية فى السباحة وحصلوا على عددا من الميداليات ومثلوا السعودية فى العديد من المحافل الدولية وقادرون على تمثيل المملكة فى محاولة عبور المانش من قبل فى بطولات دولية فى السباحة وحصلوا على عددا من الميداليات ومثلوا السعودية فى العديد من المحافل الدولية وقادرون على تمثيل المملكة فى محاولة عبور المانش . ويواصل فريق المنتخب تدريباته لليوم الثانى فى شاطئ فيو بالغردقة للاستعداد لمحاولة العبور بقيادة السباح خالد شلبى .

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