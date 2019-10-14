فيديو..اتحاد الميني فوتبول يلتقي رئيس نادي أسوان ويعلن انضمامه للدوري

التقي أحمد سمير، رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول (كرة القدم المصغرة)، اللواء أحمد سليمان، رئيس نادي أسوان، حضر اللقاء المدير التنفيذي للنادي، عادل الكاشف، وأبو الحسن الشاذلي، عضو مجلس الإدارة، وعمر يحيى، رئيس اللجنة الاعلامية بالنادي، ومن الاتحاد المدير التنفيذي للاتحاد، علي الفقي، وأحمد رسلان، مسئول العلاقات العامة بالاتحاد، تناول اللقاء شرح قوانين اللعبة وعرض فيديوهات تتعلق بطبيعة اللعبة وفنياتها.

أثني اللواء أحمد سليمان، رئيس نادي أسوان، على اللعبة، وأكد أنها ستعطي فرصة كبيرة لظهور مواهب

عدة من اللاعبين، وتساعد الأندية في الاستثمار والحفاظ على لاعبيهم، وأكد سعادته بانضمام نادي أسوان لأنشطة الاتحاد المصري للميني فوتبول.

أكد أحمد سمير سعادته بانضمام نادي أسوان، صاحب الشعبية الكبيرة بالصعيد، لاتحاد الميني فوتبول، مؤكدًا أن أسوان تمتلك لاعبين أصحاب مهارات فنية عالية، ولياقة بدنية عالية، ينبغي استثمارها جيدًا.

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أضاف أن ما أسعدني أيضًا وجود ملعب بنادي أسوان على القياسات الدولية للميني

فوتبول، وهو قياس 30×50، وعبّر سمير عن سعادته وشكره الكبير بالنيابة عنه وعن الوفد المرافق للواء أحمد سليمان، عن حسن الاستقبال والحفاوة التي قابلوها في نادي أسوان الرياضي، وكذلك سعادته بالحفاوة التي لمسوها في استقبال اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان.

في الختام، أضاف رئيس اتحاد الميني فوتبول، أتمنى رؤية لاعبين من أسوان في منتخب مصر للميني فوتبول، الذي سيخوض البطولة العربية للميني فوتبول التي ستستضيفها مصر مطلع 2020.

يأتي ذلك في إطار جولات رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، أحمد سمير، للتعريف باللعبة ونشرها في كل المحافظات المصرية، والبحث عن المواهب الشابة، وخلق أجيال جديدة في كل ربوع مصر.