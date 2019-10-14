أشرف صبحي يصل محافظة السويس لتفقد المنشآت الشبابية والرياضية

وصل، صباح اليوم الاثنين، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى محافظة السويس حيث كان في استقباله اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وذلك لتفقد المشروعات والمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب بالسويس وسعيد محمد النبي وكيل مديرية الشباب والرياضة بالسويس وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

تناول اللقاء مناقشات حول الإقبال على

المشروعات الصغيرة لما لها من دور كبير فى تحقيق التنمية على المستوى الاقتصادي من جانب، بالإضافة إلى توفير دخل مناسب للشباب أنفسهم كمشروع خاص بهم من جانب آخر، مبيناً أن الوزارة تولى عناية خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى هذا الشأن.أكد وزير الشباب والرياضة أهمية قيام الشباب بتطوير ذاتهم وتنمية قدراتهم من خلال المشاركة فى الدورات التدريبية المختلفة ومنها التى تنفذها الوزارة للارتقاء بمهاراتهم.

ومن المقرر أن يقوم وزير الشباب والرياضة ومحافظ السويس بعدة جولات تبدأ من نادي النوبه الرياضي يليها مركز شباب التوفيق ، مركز شباب فيصل، مبني الكشافة الجوية، نادي منتخب السويس ، مستشفي الطب الرياضي ، حمام السباحة الاولمبي.

كما يشهد وزير الشباب والرياضة ومحافظ السويس مؤتمرا بنادي النصر للبترول.