ميتشو يوضح سبب حضوره ودية المنتخب الأولمبي وجنوب أفريقيا

أوضح الصربي ميتشو، المدير الفني للزمالك، سبب حضوره ودية المنتخب الأولمبي وجنوب أفريقيا، أمس الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، التي انتهت بفوز

الفراعنة بهدف من دون رد.

أكد ميتشو، في حضور مراسل "الوفد"، إنه حضر إلى ستاد القاهرة

للاطمئنان على لاعبي الزمالك في المنتخب الأوليمبي، مصطفى محمد ومحمد عبدالسلام وإمام عاشور.

تابع: "كما جئت لأقابل منتخب جنوب أفريقيا، فأنا أعرف معظم لاعبيه ومرتبط بهم، كما أنني عاشق للكرة الأفريقية".