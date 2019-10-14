تنشر "الوفد"، التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في ودية بتسوانا المقرر إقامتها في تمام السابعة مساء اليوم على ملعب برج العرب في الإسكندرية.
ومن المتوقع أن يخوض المنتخب الوطني المباراة على النحوالتالي:
محمد الشناوي
أيمن أشرف "عبد الله جمعة" – أحمد حجازي – محمود علاء – أحمد فتحي
محمد النني – طارق حامد "حمدي فتحي"
محمود تريزيجيه – عبد الله السعيد – حسين الشحات
أحمد حسن كوكا
وبحسب المصادر، فإن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، يدرس الدفع بمحمد عواد ومحمد مجدي قفشة في الشوط الثاني، هناك تجربة طريقة لعب أخرى في النصف الثاني من المباراة أيضًا.
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بتسوانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.