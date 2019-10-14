تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بتسوانا

تنشر "الوفد"، التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في ودية بتسوانا المقرر إقامتها في تمام السابعة مساء اليوم على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

ومن المتوقع أن يخوض المنتخب الوطني المباراة على النحو

التالي:

محمد الشناوي

أيمن أشرف "عبد الله جمعة" – أحمد حجازي – محمود علاء – أحمد فتحي

Advertisements

محمد النني – طارق حامد "حمدي فتحي"

محمود تريزيجيه – عبد الله السعيد – حسين الشحات

أحمد حسن كوكا

وبحسب المصادر، فإن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، يدرس الدفع بمحمد عواد ومحمد مجدي قفشة في الشوط الثاني، هناك تجربة طريقة لعب أخرى في النصف الثاني من المباراة أيضًا.