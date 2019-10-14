رياضة | الأهلي ينجو من فخ كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي ينجو من فخ كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجا نادي الأهلي من فكرة توقيع عقوبات عليه إذا تعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب أفيس البرتغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

ويراهن الأهلي على صحة موقفه أنه ليس طرفًا في أزمة نجم أفيس البرتغالي مع الزمالك في حالة التعاقد معه في يناير المقبل وإنما العقوبات ستكون للاعب أو للقلعة البيضاء في حالة إقرارها من المحكمة الرياضية الدولية.

أما كهربا فيؤمن موقفه أن الزمالك لم يقم بتوثيق عقده في الفترة القانونية لاتحاد الكرة مما دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على إصدار بطاقة مؤقتة له حتى يلعب مع أفيس البرتغالي.

Advertisements

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي أنه لم يفاوض اللاعب حتى الآن لضمه في الميركاتو الشتوي ولم يعرض على رينيه فايلر المدير الفني للفريق رغم أن الكواليس الخاصة تؤكد أنه حصل على توقيع واتفق الطرفان على التفاصيل المادية.