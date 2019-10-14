رياضة | الأهلي يتفوق على الزمالك في التصنيف قبل القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتفوق على الزمالك في التصنيف قبل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم ناديا الأهلي والزمالك في التصنيف الأسبوعي الصادر اليوم من جانب موقع "clubworldranking" العالمي.

ونجح الفريق الأحمر في التقدم إلى المركز الـ 38 عالمياً بدلاً من المركز الـ 39 الذي احتله في تصنيف الأسبوع الماضي بينما تقدم الزمالك "مركزين" ليحتل المركز الـ 91 عالمياً بدلاً من المركز الـ 93 بيراميدز مركزاً واحداً ليحتل المركز الـ 97 عالمياً.

ويستعد الأهلي والزمالك لمباراة القمة يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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