رياضة | برشلونة مهتم بضم مهاجم هولندا

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أبدى نادي برشلونة الإسباني رغبته في التعاقد مع الهولندي مالين مهاجم نادي بي أس أيندهوفن الهولندي حسبما ذكرته تقارير صحفية في إسبانيا.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية بأن نادي برشلونة مهتم بالحصول على خدمات المهاجم الشاب صاحب الـ٢٠ عامًا، وقام بسؤال ناديه عنه.

وأضافت الصحيفة بأن البارسا تابع مالين في عدة مباريات، وهو لاعب مثير للاهتمام.

ويسعى برشلونة لتعزيز حط هجومه في الميركاتو الشتوي المقبل، في ظل رغبته في المنافسة على البطولات التي يشارك فيها.