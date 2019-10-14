رياضة | موقف مشاركة مودريتش من مواجهة ريال مدريد ضد مايوركا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقف مشاركة مودريتش من مواجهة ريال مدريد ضد مايوركا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال أزمة الإصابات في ريال مدريد تزداد سوءًا ، وتأتي الأزمة الأخيرة نتيجة لمشاركة لوكا مودريتش في اشتباك كرواتيا مع ويلز.

اصيب لوكا مودريتش امس في مبرااة كرواتيا امام ويلز وتاتي مشاركته محل شك في الصدام المقبل مع ريال مايوركا يوم السبت المقبل.

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تعرض مودريتش لضربة في فخذه الأيمن مما أجبره على الخروج من المباراة في المراحل المتأخرة ، وسيضطر الآن إلى الانتظار يومين إلى ثلاثة أيام لمعرفة كيف تتطور الإصابة.

لا يمكن أن تأتي هذه الإصابة في وقت أسوأ لكل من لاعب الوسط ولوس بلانكوس ، وعلى الرغم من حقيقة أنه لم يعد بداية مضمونة ، إلا أن النادي يواجه سلسلة كبيرة من المباريات ، بدءاً من ريال مايوركا وبلغت ذروتها برحلة إلى كامب نو ، وكل ذلك بزيارة إلى اسطنبول لمواجهة غلطة سراي الواقعة بينه وبين.

قد يختار زيدان عدم المخاطرة بـ مودريتش في مباراة ريال مايوركا ، على الرغم من أن هذا بالكاد يساعد الفرنسي لأنه يحتاج أيضًا إلى مراقبة إصابة توني كروس وحقيقة أن كاسميرو هو حجز واحد بعيداً عن التعليق المحلي.