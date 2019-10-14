رياضة | برشلونة عن أحكام قادة الانفصال الكتالونيين: السجن ليس هو الحل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة عن أحكام قادة الانفصال الكتالونيين: السجن ليس هو الحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حكمت المحكمة العليا في إسبانيا على تسعة من القادة السياسيين الكاتالونيين بالسجن ، مع أحكام تتراوح بين 9 و 13 سنة.

لقد أدينوا بارتكاب جرائم الفتنة وإساءة استخدام الأموال العامة بسبب أدوارهم في استفتاء الاستقلال الذي تم تنظيمه وعقده دون موافقة الحكومة الفيدرالية في 1 أكتوبر 2017 ، وانتقد نادي برشلونة هذه الأحكام.

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يعتبر نادي برشلونة ، واحدة من الكيانات الرائدة في كتالونيا ووفقًا لسجلها التاريخي للدفاع عن حرية التعبير والحق في اتخاذ قرار اليوم ، بعد الحكم الصادر عن المحكمة العليا فيما يتعلق بالعملية المفتوحة ضد يقول القادة المدنيون والسياسيون الكاتالانيون "بدأ البيان.

وجاءت بنفس الطريقة التي لم يساعد بها الحكم بالسجن الوقائي في حل النزاع ، فإن الحكم بالسجن لم يصدر اليوم ، لأن السجن ليس هو الحل، ويجب أن يأتي حل النزاع في كاتالونيا حصرياً من الحوار السياسي.

يطلب النادي من جميع القادة السياسيين قيادة عملية الحوار ، أكثر من أي وقت مضى ، والتفاوض لحل هذا الصراع ، والتي يجب أن تسمح أيضًا بالإفراج عن القادة المدنيين والسياسيين المدانين ، ويعرب نادي برشلونة أيضًا عن دعمه وتضامنه مع أسر المحرومين من حريتهم.