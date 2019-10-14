رياضة | رينيه فايلر يصدم جمهور الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يصدم جمهور الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض رينيه فايلر المدير لنادي الأهلي إذاعة مباراة فريقه الودية أمام الإعلاميين في الساعة الثالثة عصر اليوم لرغبته في الحفاظ على الخطط الفنية استعدادًا لمباراة الزمالك يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وتوقفت مسابقة الدوري المصري بسبب الأجندة الدولية التي يخوض خلالها منتخب مصر مباراة ودية أمام بتسوانا على استاد برج العرب بالإسكندرية.

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ويستعد الأهلي لمباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها السبت المقبل ويحتل الفريق الأحرم صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويأمل رينيه فايلر في تجهيز اللاعبين الدوليين قبل مباراة القمة من أجل مواصلة الأداء القوي منذ تولي المسئولية خلفًا للأوروجواياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته لتراجع نتائج الفريق معه.