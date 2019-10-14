رياضة | الأهلي يعلن موعد ظهور "قناع" مروان محسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن موعد ظهور "قناع" مروان محسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن خالد محمود طبيب نادي الأهلي أن حالة مروان محسن مهاجم الفريق في تحسن مستمر بعد تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في الوجه خلال مباراة سموحة في الأسبوع الأول من بطولة الدوري والتي استدعت خضوعه للجراحة.

وقال خالد محمود إن الأهلي سيبدأ إجراءات شراء القناع الخاص بمروان محسن والاتصال بالشركة الطبية المتخصصة في هذا المجال خلال 48 ساعة للحصول على المقاسات الخاصة به على أن يتم إحضاره من إسبانيا في غضون أسبوع.

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وقام مروان محسن خلال الفترة الماضية بتنفيذ برنامج علاجي بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها عقب الجراحة التي خضع لها، وبدأ الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل بالنادي.

ودخل مهاجم الأهلي في مرحلة متقدمة من البرنامج التأهيلي اشتمل علي التدريب بالكرة ــ بتحفظ ــ على أن يبدأ مرحلة أخرى في طريق العودة للملاعب بعد وصول القناع الطبي والذي سيرتديه خلال التدريبات والمباريات الرسمية.