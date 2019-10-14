رياضة | سواريز يحقق ثاني أفضل بداية له في مسيرته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سواريز يحقق ثاني أفضل بداية له في مسيرته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دائماً ما يثبت الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني أنه من طينة اللاعبين الكبار والمميزين في العالم ويعتبر أحد أفضل المهاجمين الذين مروا على تاريخ الكرة الأوروبية بعد أرقامه المميزة التي يحققها في البطولات التي يشارك بها رفقة البلوجرانا .

وفي تقرير صحفي أعدته صحيفة " سبورت " الإسبانية المقربة من النادي الكتالوني أكدت أن سواريز شارك في ثمانية مباريات هذا الموسم من أصل عشرة لعبها فريقه في مختلف البطولات وتمكن من تسجيل ستة أهداف وهي ثاني أفضل إنطلاقه له في بداية الموسم مع كتيبة إرنستو فالفيردي .

ولفتت الصحيفة إلى أن البيستوليرو خلال ستة مواسم ماضية لعب خلالها في برشلونة بدأ موسم 2016 – 2017 بصورة أفضل من الموسم الجاري بعد أن سجل ثمانية مباريات في أول ثمانية لقاءات لعبها ليأتي الموسم الجاري ويصبح ثاني أفضل إنطلاقة في مسيرة اللاعب مع الفريق .

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ويعتبر سواريز هو أفضل هداف للبلوجرانا هذا الموسم بعد أن زار شباك المنافسين بستة أهداف كما أنه اللاعب الوحيد في الفريق الذي سجل ثنائية في مباراتين الأولى ضد فالنسيا في بطولة الدوري الاسباني الممتاز والثنائية الأخرى في مرمى إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا .

ونوهت الصحيفة إلى أن هذه الأرقام حققها اللاعب في غياب البولجا ليونيل ميسي قائد الفريق ما يكسبها قيمة أكبر كونه كان يحارب على جبهتين التسجيل والصناعة لزملاءه في الفريق وهو ما تعتبره جماهير برشلونة فأل حسن فيما يخص المنافسة على الالقاب المقبلة .

وكان سواريز قد سجل في 255 مباراة رسمية مع برشلونة حتى الآن 183 هدفاً بنسبة تصل إلى 0.71 هدف في المباراة الواحدة وهو رقم مميز للغاية للاعب ينتهي عقده مع الفريق في شهر يونيو من عام 2021 وترغب الإدارة بعد تألقه في تحسين عقده وزياده راتبه .