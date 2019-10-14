رياضة | موعد مباراة انجلترا اليوم ضد بلغاريا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة انجلترا اليوم ضد بلغاريا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى المنتخب الإنجلتري لمواجهة نظيره البلغاري، مساء الإثنين، الموافق، 14 أكتوبر 2019، في اطار منافسات دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020.

موعد مباراة انجلترا اليوم ضد بلغاريا والقنوات الناقلة

وستنطلق مباراة منتخب انجلترا ضد بلغاريا في تمام التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع اللقاء حصريا عبر قناة بي إن سبورت الرياضية .

خسارة مفاجآة لمنتخب انجلترا من التشيك

وتلقت إنجلترا خسارة مفاجآة من التشيك بهدفين لهدف، فيما تعادلت بلغاريا مع مونتنجرو سلبيا في الجولة السابقة ويقع المنتخبان في المجموعة الأولى برفقة كلا من :- ” الجبل الأسود — بلغاريا – الجبل الأسود “.

موقف منتخب انجلترا وبلغاريا من المجموعة

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وتتصدر إنجلترا المجموعة بالعلامة الكاملة بعدما حققت 4 انتصارات ولديها من النقاط 12 نقطة ثم يأتي بعدها منتخب التشيك بـ 9 نقاط ثم كوسوفو في المركز الثالث بـ 8 نقاط مما يجعل الانتصار في مباراة بلغاريا في غاية الأهمية لكتيبة المدرب ساوثجيت من أجل تفادي أي صعوبات محتملة في المجموعة.

على الجانب الآخر فيُعد منتخب بلغاريا هو الحلقة الأضعف في المجموعة، إذ حقق نقطتين فقط من خمس مباريات خاضها وفشل في تحقيق أي انتصار، مما يُعزز فرص منتخب إنجلترا في الانتصار بسهولة ودون تعقيدات.

التشكيل المتوقع لمنتخب انجلترا ضد بلغاريا

في حراسة المرمى: جوردن بيكفورد

في خط الدفاع: ألكسندر أرنولد هاري ماجواير مايكل كيين بن شلويل

في خط الوسط : جوردان هيندرسون نيكلان رايس باركلي

في خط الهجوم: جادون سانشو ماركوس راشفورد رحيم سترلينج