رياضة | فايلر يوجة ضربة موجعة للزمالك قبل القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يوجة ضربة موجعة للزمالك قبل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه النية لدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الاهلي بتوجيه ضربة قوية لنادي الزمالك وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقان يوم السبت المقبل على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز .

ويرغب السويسري في عدم إذاعة مباراة المارد الأحمر التي تجمعه اليوم الاثنين بفريق نادي الإعلاميين إستعداداً للقمة والتي من المنتظر أن يطبق فيها الطريقة التي سيلعب بها مباراة الزمالك والتشكيلة الأساسية التي ستخوض اللقاء كنوع من أنواع الخداع الاستراتيجي وإرباك الخصم .

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وكتب محمد العدل رئيس قناة الاهلي التي تبث على القمر الصناعي نايل سات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر يوم أمس الأحد " للأسف بنسبة كبيرة لن يتم بث مباراة الأهلي الودية بناء على تعليمات رينيه فايلر .. فأل خير " .

ويعيد السويسري نفس السيناريو السابق الذي قام به حينما قرر عدم إذاعة مباراة كانو سبورت والتي جمعت الفريقان لحساب دور الاثنين والثلاثين من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد تسجيلها من أجل إخفاء أسلوب اللعب المنتظر تطبيقه في مباراة السوبر والتي حسمها رفقاء وليد أزارو بثلاثة أهداف مقابل هدفين وحقق خلالها فايلر أول بطولة له مع المارد الأحمر .

فهل تنجح خطط فايلر في حسم الأهلي لمباراة القمة ؟