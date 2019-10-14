رياضة | تجميد لوكا موريتش في ريال مدريد.. اعرف التفاصيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجميد لوكا موريتش في ريال مدريد.. اعرف التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخشى الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد على مستقبله داخل جدران النادي الملكي في ظل سياسية التغييرات الواضحة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن أن لوكا مودريتش من اللاعبين المتضررين من وجود فيدي فالفيردي في وسط ملعب ريال مدريد بجانب احتمالية قدوم كريستيان إريكسن لاعب توتنهام في الشتاء.

وتعقد موقف لوكا مودريتش البالغ العمر 34 عامًا مع ظهور فيدي فالفيردي والقدوم الوشيك لإيركسن ليواجه شبح الدكة أو الرحيل.

ويواجه لوكا مودريتش منافسة شرسة من فيدي فالفيردي، علمًا بأن العقد الحالي للنجم الكرواتي سينتهي في يونيو المقبل.

سر رفض يورجن كلوب تدريب ريال مدريد

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رفض الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي فكرة تدريب ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكتب روبر فاولر نجم ليفربول سابقًا في صحيفة "ميرور" البريطانية: "أجريت مع كلوب مقابلة قبل عامين وأخبرني أنه رفض بضعة أندية غنية للغاية بعد دورتموند، أحدهم كان بالتأكيد مانشستر يونايتد وأيضا ربما ريال مدريد، لأنه يكره كيف كانوا يركزون فقط على الأرباح التجارية".

وأضاف فاولر: "قال لي إنه أحب ليفربول لأنه كان لديه توازن بين الأموال اللازمة للوصول إلى القمة وتاريخ وهوية النادي ومشجعيه".

ونقل فاولر كلام كلوب وقال فيه: "أجريت محادثات مع أندية أخرى ولم يبدو الأمر وكأنه ناد لكرة القدم.. بدا الأمر كالتسويق والصورة، وتحتاج إلى توقيع هذا وتحتاج إلى توقيع ذلك وهذه ليست اللعبة التي أحبها".

ووفقًا لكلوب: "كل ذلك جزء من كرة القدم، لكن لا يمكن أن تكون الأولوية رقما واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة.. أولا وقبل كل شيء لكن يرجى محاولة تحسين اللعبة التي نلعبها".