رياضة | عاجل.. برشلونة يتحرك لتحصين نجمه من غدر الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة يتحرك لتحصين نجمه من غدر الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين عن وجود رغبة لدى إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بزيادة قيمة الشرط الجزائي لموهبة الفريق من أجل حمايته من الأطماع التي توجد لدى كبار الأندية الاوروبية للحصول على خدماته .

وحسبما أكدت صحيفة " موندو ديبورتيفو " المقربة من القلعة الكتالونية فإن البارسا ينوي التحرك من أجل زيادة قيمة الشرط الجزائي للنجم الشاب أنسو فاتي البالغ من العمر ستة عشر عاماً والذي لفت إليه الأنظار بشدة خلال الفترة القليلة الماضية أثناء مشاركته مع الفريق محلياً وقارياً .

قيمة الشرط الجزائي للاعب

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ويمتلك اللاعب في عقده شرط جزائي بقيمه 100 مليون يورو لكن بعض الأندية الأوروبية ترى أن هذا المبلغ يمكن دفعه في لاعب يمتلك المقومات التي يحظى بها اللاعب من حيث السرعة والمهارة وبالفعل رحبت إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي بكسر قيمة الشرط الجزائي وضمه في الشتاء .

وأكملت الصحيفة في تقريرها أن اللاعب الذي تألق مع البلوجرانا بداية من الموسم الجاري اجبر جميع متابعي الكرة في العالم على الثناء بقدراته الفنية العالية بسبب القدرات الكبيرة التي يتوفر عليها على الرغم من أنه لم يبلغ السابعة عشر من عمره لكنه دائماً ما يظهر واثق من نفسه وبخطى ثابته .

ومن المنتظر أن يتم تطبيق خطة من جانب إدارة الفريق الاسباني لحماية اللاعب وهي وضعه كلاعب فئة أولى فيما يخص الرواتب السنوية بالإضافة إلى أن الإدارة سوف تقوم بزيادة قيمة الشرط الجزائي ليصل من 100 مليون إلى 200 مليون يورو لمن يرغب في الحصول على خدماته .

واختتمت الصحيفة تقريرها بإن فاتي سبق وأن وقع يوم السابع عشر من شهر يوليو الماضي على عقد جديد لمدة ثلاثة سنوات سينتهي بنهاية صيف العام 2022 مع خيار التمديد لموسميين إضافيين يرتدي فيهما قميص برشلونة ويشارك مع كتيبة الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي .