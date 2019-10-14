شكرا لقرائتكم خبر عن «لاجازيتا ديللو سبورت» تؤكد رغبة ميلان في ضم «النني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرغب نادي ميلان الإيطالي، في ضم الدولي المصري محمد النني، لاعب آرسنال المعار لصفوف بشيكتاش، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بحسب ما ذكرته صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت».

ووفقًا للصحيفة، يفكر ميلان يفكر في التعاقد مع النني ليكون بديلاً قويًا للإيفواري فرانك كيسي، المتوقع رحيله إلى صفوف وولفرهامبتون.

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ولفتت إلى أن «النني» عبر عن رغبته في تغيير فريقه في الشتاء المقبل، ما يمنح ميلان دفعة قوية لضمه.

وأشارت الصحيفة إلى أن صفقة التعاقد مع لاعب الوسط المصري قد تتكلف حوالي 15 مليون يورو، قابلة للتفاوض.

ولم يشارك النني مع بشكتاش سوى في 3 مباريات، كما تعرض للطرد في مباراته الأولى مع بقميص بطل تركيا.