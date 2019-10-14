شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم، نظيره بوتسوانا في لقاء ودي، في أول لقاء تحت قيادة حسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، وذلك ضمن استعدادات المنتخبين لخوض غمار تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.
ينطلق اللقاء في السابعة مساء اليوم الاثنين، على استاد الجيش ببرج العرب، ويذاع عبر قنوات أون سبورت وتايم سبورت.
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