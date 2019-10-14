شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة اللواء حسن مسعود مدير فرع النادي الأهلي بمدينة نصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توفي اللواء حسن مسعود، مدير فرع النادي الأهلي بمدينة نصر، اليوم الإثنين، حيث أصدر النادي بيانًا نعى خلاله الفقيد.
وذكر البيان: «الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي، ينعون اللواء حسن مسعود، مدير فرع النادي بمدينة نصر الذي وافته المنية اليوم الإثنين. داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون».
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