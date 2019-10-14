شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: استقبال خاص لأبطال اليد في المطار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه سيكون هناك استقبال خاص لفريق اليد بالنادي في مطار القاهرة، وذلك بعد تتويجه ببطولة أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، بعد تغلبه على سبورتنج 33-31 في المباراة النهائية التي أقيمت بدولة الرأس الأخضر.
وأضاف منصور، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، أن مجلس إدارة النادي سيتواجد بأكمله في المطار لاستقبال «كوماندوز» اليد.
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