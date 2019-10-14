شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الإعلاميين وديًا استعدادًا لـ«القمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الثالثة عصر اليوم الاثنين، تجربة ودية أمام فريق الإعلاميين على ملعب التتش، يسعى من خلالها السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، للاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين، قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة الزمالك يوم 19 من الشهر الجاري والتي تأتي ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

ووبحسب الموقع الرسمي للنادي، يسعى الجهاز الفني لتجربة لاعبيه خاصة العائدين من الإصابة في تجربة اليوم مع باقي اللاعبين الذين شاركوا في المباريات الرسمية خلال الفترة الأخيرة.

ويستعد الأهلي لبطولة الدوري من خلال التدريبات اليومية على ملعب التتش، والتي يحرص خلالها رينيه فايلر، على عقد محاضرات فنية مع اللاعبين، لتنفيذ تعليماته الخاصة بالجانبين الفني الخططي.