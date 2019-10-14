بالفيديو.. المنتخب السعودي في زيارة خاصة للمسجد الأقصى

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الإثنين 14 أكتوبر 2019
بعثة المنتخب السعودي
قامت بعثة المنتخب السعودي اليوم بزيارة خاصة إلى المسجد الأقصى في القدس العاصمة الفلسطينية المحتلة،وذلك خلال تواجدهم في مدينة رام الله بالضفة الغربية بالتزامن مع مباراتهم ضد منتخب فلسطين.
كان الرئيس الفلسطينى محمود عباس قد استقبل بعثة منتخب السعودية التى وصلت اليوم إلى مدينة "رام الله" استعداداً لمواجهة فلسطين غدا، الثلاثاء، فى التصفيات المؤهلة لبطولتى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.
ووصلت بعثة منتخب السعودية إلى مدينة "رام الله" الفلسطينية، أمس الأحد، استعدادا لمواجهة منتخب فلسطين غدا، الثلاثاء، فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
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