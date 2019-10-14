ميلنر: ما زلت أتعلم أشياء جديدة في كرة القدم

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الإثنين 14 أكتوبر 2019
أكد لاعب ليفربول، جيمس ميلنر، أنه رغم الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها في الملاعب، بعد 523 مباراة حتى الآن في الدوري الإنكليزي الممتاز، و61 مباراة دولية مع المنتخب الإنكليزي، ما زال يتعلم أشياء جديدة في كل يوم يقضيه في ملاعب كرة القدم.
كما توج ميلنر مع مانشستر سيتي بلقب الدوري مرتين وأحرز مع ليفربول دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.
وقال ميلنر: "في كل يوم تدخل في إلى الملعب، يمكنك أن تتعلم شيئا جديدا، من زملائي ومن المدير الفني، يساعدك في تطوير أدائك".
وأضاف: "ربما تمكنني خبرتي من مساعدة اللاعبين الشبان، ولكن يمكنني التعلم أيضا. لذلك أخوض كل مران يوميا، وكأنني لا أعرف شيئا عن اللعبة".
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