ميلنر: ما زلت أتعلم أشياء جديدة في كرة القدم

الإثنين 14 أكتوبر 2019

أكد لاعب ​ليفربول​، ​جيمس ميلنر​، أنه رغم الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها في الملاعب، بعد 523 مباراة حتى الآن في ​الدوري الإنكليزي الممتاز​، و61 مباراة دولية مع ​المنتخب الإنكليزي​، ما زال يتعلم أشياء جديدة في كل يوم يقضيه في ملاعب كرة القدم.



كما توج ميلنر مع ​مانشستر سيتي​ بلقب الدوري مرتين وأحرز مع ليفربول دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وقال ميلنر: "في كل يوم تدخل في إلى الملعب، يمكنك أن تتعلم شيئا جديدا، من زملائي ومن المدير الفني، يساعدك في تطوير أدائك".

وأضاف: "ربما تمكنني خبرتي من مساعدة اللاعبين الشبان، ولكن يمكنني التعلم أيضا. لذلك أخوض كل مران يوميا، وكأنني لا أعرف شيئا عن اللعبة".