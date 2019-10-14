شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يطمئن على لاعبى الأهلي في المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يتواجد 6 لاعبين من الأهلى فى قائمة منتخب مصر الأول بخلاف عمرو السولية الذي تم استبعاده من المعسكر بداعي الإصابة، وهم الحارس محمد الشناوى وأحمد فتحى وأيمن أشرف وحمدي فتحى وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة.
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