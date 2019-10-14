شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يطمئن على لاعبى الأهلي في المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل للاطمئنان على لاعبى الفريق الدوليين ، أجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى اتصالاً هاتفياً بأحمد فتحى قائد المنتخب الوطني، وذلك قبل مواجهة منتخبنا الوطني لبتسوانا، والمقرر اقامتها مساء اليوم الاثنين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويرغب جهاز الكرة بالأهلى فى الاطمئنان على السداسي الدولي قبل مواجهة الزمالك المرتقبة، المقرر اقامتها يوم السبت المقبل والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.

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يتواجد 6 لاعبين من الأهلى فى قائمة منتخب مصر الأول بخلاف عمرو السولية الذي تم استبعاده من المعسكر بداعي الإصابة، وهم الحارس محمد الشناوى وأحمد فتحى وأيمن أشرف وحمدي فتحى وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة.