شكرا لقرائتكم الخطيب ينعى مدير فرع الأهلى بمدينة نصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعى رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب، وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي، اللواء حسن مسعود مدير فرع النادي بمدينة نصر الذي وافته المنية اليوم . و منح محمود الخطيب رئيس النادى تعليماته بإشراف النادى على جميع مراسم الدفن والعزاء. Advertisements و توفى حسن مسعود، مدير فرع النادي الأهلى بمدينة نصر، صباح اليوم الاثنين، ومن المقرر تشييع الجنازة اليوم، على أن يتم تحديد موعد العزاء فى وقت لاحق.

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