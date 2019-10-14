شكرا لقرائتكم فرجاني ساسي والنقاز فى تدريبات الزمالك غدا لمواجهة الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن ينتظم الثنائي في تدريبات الفريق الأبيض غدًا الثلاثاء استعدادا لمواجهة الأهلى في لقاء القمة المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة للدوري.
و يغيب عن تدريبات الزمالك اللاعبين الدوليين وهم خماسي المنتخب الأول محمد عواد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد وعمر السعيد ورباعي المنتخب الأولمبي محمد صبحي ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد.
كانت هذه تفاصيل خبر فرجاني ساسي والنقاز فى تدريبات الزمالك غدا لمواجهة الأهلي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.