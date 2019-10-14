شكرا لقرائتكم فرجاني ساسي والنقاز فى تدريبات الزمالك غدا لمواجهة الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد أن شاركوا مع منتخب بلادهم في مباراة الكاميرون الودية بالأمس خلال الساعات القليلة الماضية، يصل مساء اليوم ، ثنائي الزمالك التونسي فرجاني ساسي وحمدى النقاز، للإنضمام لتدريبات الفريق الأبيض استعدادا للمباريات القادمة.

وبدأ الزمالك الاستعداد للقاء القمة أمام النادي الأهلي، مبكرا تحت قيادة الصربى ميتشو من أجل تحقيق الفوز فى المباراة المقبلة التى تمثل أهمية كبيرة للجميع داخل القلعة البيضاء فهى فضلا عن إنها بطولة خاصة بين القطبين ايضا حاجة الفريق الابيض للفوز لاستعادة زمام الامور على قمة القموى التى يتربع عليها حاليا الاهلى بفارق نقطتين عن الزمالك .

ومن المقرر أن ينتظم الثنائي في تدريبات الفريق الأبيض غدًا الثلاثاء استعدادا لمواجهة الأهلى في لقاء القمة المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة للدوري.

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و يغيب عن تدريبات الزمالك اللاعبين الدوليين وهم خماسي المنتخب الأول محمد عواد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد وعمر السعيد ورباعي المنتخب الأولمبي محمد صبحي ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد.

وصعد ميتشو 11 لاعبا من قطاع الناشئين للمشاركة فى تدريبات الفريق الأول، وتعويض الغائبين بسبب معسكرات المنتخبات، حيث صعد كلاً من: أحمد عيد وحسام أشرف وحسام عبد المجيد وأسامة فيصل ومحمد حسام بيسو وحاتم محمد مواليد 2001، والحارس محمد شريف واللاعب يوسف محمود مواليد 2000، ومحمد طارق 2002، ويحيى مفتاح وحسين فيصل مواليد 1999.