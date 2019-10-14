شكرا لقرائتكم مشروع جديد داخل قلعة المقاولون العرب لتسويق اللاعبين الأفارقة فى مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مشروع جديد أطلقه المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، داخل قلعة ذئاب الجبل يستهدف تسويق اللاعبين الأفارقة في الدوري المصري أو الدوريات الأوروبية.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط بعد انتصارين وتعادل في بداية إيجابية لذئاب الجبل، حيث يطمح المقاولون بقيادة عماد النحاس للبقاء في المربع الذهبي من أجل المشاركة في البطولات العربية والأفريقية.

وقال محسن في تصريحات صحفية، أنه أجرى زيارة خلال الفترة الأخيرة إلى غينيا الاستوائية وقام بالتواصل مع أحد الأندية الأفريقية الناشئة من أجل ابرام اتفاق لمنح الفرصة للاعبين بقضاء فترة معايشة بنادي المقاولون العرب لتسويقهم مستقبلا.

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أضاف رئيس المقاولون أن الأيام المقبلة ستشهد بداية هذه التجربة عبر قدوم ثلاث لاعبين من غينيا لقضاء فترة معايشة في الجبل الأخضر.

ويستعد المقاولون لمواجهة نادي أسوان في الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام يوم الجمعة المقبل على ملعب الجبل الأخضر.

كان المقاولون قد فاز في افتتاحية الدوري بهدف نظيف على طلائع الجيش، قبل أن يتعادل مع سموحة 2/2 ويفوز أخيرا على الانتاج الحربي بهدف نظيف.