شكرا لقرائتكم مشروع جديد داخل قلعة المقاولون العرب لتسويق اللاعبين الأفارقة فى مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال محسن في تصريحات صحفية، أنه أجرى زيارة خلال الفترة الأخيرة إلى غينيا الاستوائية وقام بالتواصل مع أحد الأندية الأفريقية الناشئة من أجل ابرام اتفاق لمنح الفرصة للاعبين بقضاء فترة معايشة بنادي المقاولون العرب لتسويقهم مستقبلا.
أضاف رئيس المقاولون أن الأيام المقبلة ستشهد بداية هذه التجربة عبر قدوم ثلاث لاعبين من غينيا لقضاء فترة معايشة في الجبل الأخضر.
ويستعد المقاولون لمواجهة نادي أسوان في الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام يوم الجمعة المقبل على ملعب الجبل الأخضر.
كان المقاولون قد فاز في افتتاحية الدوري بهدف نظيف على طلائع الجيش، قبل أن يتعادل مع سموحة 2/2 ويفوز أخيرا على الانتاج الحربي بهدف نظيف.
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