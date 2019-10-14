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جدة - عمرو شويل موعد مباراة منتخب مصر وبتسوانا اليوم الاثنين 14-10-2019



يواجه منتخب مصر بقيادة حسام البدري المدير الفني، نطيره البتسواني فى السابعة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون.

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبتسوانا اليوم الاثنين 14-10-2019



وتضم قائمة المنتخب كل من محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى قفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد و محمد الننى وأحمد حجازى ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن كوكا.

موعد مباراة منتخب مصر وبتسوانا اليوم الاثنين 14-10-2019



ويعد هو الظهور الأول للجهاز الفنى الجديد بالكامل للمنتخب بقيادة حسام البدرى والمكون من طارق مصطفى وأحمد أيوب (مدربا عاما) ، سيد معوض (مدربا مساعدا) ، أيمن طاهر (مدرب حراس مرمى) ، أنيس الشعلالي (معدا بدنيا) ، محمد بركات (مدير المنتخب) ، الطبيب محمد أبو العلا (الجهاز الطبى) ، شادي الجيلاني (منسق إعلامي) .

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منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبتسوانا اليوم الاثنين 14-10-2019



يفضل حسام البدرى الاعتماد على طريقة اللعب 4 / 2 / 3 / 1 وهو الأسلوب "التكتيكى" الذى كان يلعب به وقت أن كان مدير فنيا للنادى الأهلى وحصد بهذه الطريقة الألقاب والبطولات والتى تكمن الاستحواذ والسيطرة على الكرة فضلا عن الضغط المتقدم.

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبتسوانا اليوم الاثنين 14-10-2019



شهدت تدريبات المنتخب الأخيرة قبل ودية بتسوانا حيرة للجهاز الفني بسبب مركز حراسة المرمى الذى شهد منافسة شرسة بين محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى ومحمد عواد حارس الزمالك لحماية عرين منتخب مصر أمام بتسوانا، ويعد محمد الشناوى هو الأقرب لضربة البداية على أن يتم منح عواد حراسة المرمى فى الشوط الثانى.