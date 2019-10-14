حبس عادل شكل كبير مشجعى الاتحاد السكندري لتصويره فيديو بالأسلحة...

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جدة - عمرو شويل حبس عادل شكل كبير مشجعى الاتحاد السكندري أمرت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية ، بحبس عادل شكل كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري، واثنين آخرين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإحراز أسلحة بيضاء ونارية وترويع للمواطنين والبلطجة، وتم التحفظ علي المضبوطات وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة. وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، اخطارًا من ضباط مباحث قسم شرطة سيدى جابر، بقيام 3 أشخاص بترويع المواطنين باستخدام أسلحة بيضاء ونارية والبلطجة، بالمنطقة. Advertisements حبس عادل شكل كبير مشجعى الاتحاد السكندري وانتقل ضباط مباحث القسم وتبين قيام المتهم: عادل شكل كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري، هو واثنين آخرين بحيازة أسلحة بيضاء ونارية والرقص بها بالطريق العام وتصوير مقطع فيديو وانتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ألقى القبض على المتهمين والتحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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