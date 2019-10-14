شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يهدد مجلس مرتضى منصور بإخطار الكاف.. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، فى إنهاء أزمات المستحقات المتأخرة للاعبين الأجانب، التى تصل لأكثر من 10 سنوات، ولكن مازال هناك مستحقات متأخرة لمحمود فتح الله تصل إلى ما يقارب الـ5 ملايين جنيه وأحمد حسن مكي وسعيد قطة.
ويحاول مسئولو الزمالك خلال الساعات الأخيرة، إنهاء أزمة هذه المستحقات وإغلاق هذا الملف بالكامل.
وغرم الكاف اتحاد الكرة المصرى 5 آلاف دولار، بسبب عدم إخطاره بوجود مديونيات على ناديى الزمالك والمصرى البورسعيدى لصالح بعض اللاعبين، والخطوة التالية فى حال عدم إخطار الكاف بوجود أى مديونية على أى ناد مصري ستصل العقوبة إلى سحب مقعد من مصر فى عدد الأندية المشاركة فى دورى الأبطال أو الكونفدرالية الموسم المقبل.
كان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم طلب من الاتحادات الأهلية المشارك فرقها فى البطولات الأفريقية سواء دورى الأبطال أو الكونفدرالية بمراجعة مطابقة الأندية لشروط رخصة الاحتراف، وإخطار الكاف بتقرير مفصل عن الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية.
اتحاد الكرة شكل لجنة لمراقبة الأندية الأربعة المشاركة فى البطولات الأفريقية وهى الأهلى والزمالك بدورى الأبطال، والمصرى وبيراميدز بالكونفدرالية.
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