شكرا لقرائتكم عمرو السولية جاهز للمشاركة مع الأهلي ضد الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح عمرو السولية، جاهز طبيا بعد مشاركته في مران الفريق كاملا، سواء الجزء البدني أو تدريبات الكرة التي أقيمت أمس على ملعب التتش، وهو ما يؤكد أن اللاعب تعافى من الإصابة التي تعرض لها.

ويسعى الجهاز الفني لتجربة لاعبيه خاصة العائدين من الاصابة في تجربة اليوم مع باقي اللاعبين الذين شاركوا في المباريات الرسمية خلال الفترة الأخيرة.

Advertisements

وكان السولية قد تعرض لجزع في الرباط الخارجي للكاحل خلال مشاركته في مباراة أسوان الأخيرة قبل توقف مسابقة الدوري العام والتي أقيمت في أسوان، وخضع السولية، لبرنامج علاجي وتأهيلي، وأصبح جاهزا للمشاركة في المرحلة المقبلة.

فى الوقت الذي يخوض الأهلى في الثالثة عصر اليوم تجربة ودية أمام الاعلاميين على ملعب التتش، يسعى من خلالها رينيه فايلر، المدير الفني للاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين، قبل استئناف مسابقة الدوري العام ومواجهة الزمالك يوم 19 من الشهر الجاري والتي تأتي ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.