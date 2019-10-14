شكرا لقرائتكم عمرو السولية جاهز للمشاركة مع الأهلي ضد الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويسعى الجهاز الفني لتجربة لاعبيه خاصة العائدين من الاصابة في تجربة اليوم مع باقي اللاعبين الذين شاركوا في المباريات الرسمية خلال الفترة الأخيرة.
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