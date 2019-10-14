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عمرو السولية جاهز للمشاركة مع الأهلي ضد الزمالك...

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جدة - عمرو شويل أصبح عمرو السولية، جاهز طبيا بعد مشاركته في مران الفريق كاملا، سواء الجزء البدني أو تدريبات الكرة التي أقيمت أمس على ملعب التتش، وهو ما يؤكد أن اللاعب تعافى من الإصابة التي تعرض لها.

 

ويسعى الجهاز الفني لتجربة لاعبيه خاصة العائدين من الاصابة في تجربة اليوم مع باقي اللاعبين الذين شاركوا في المباريات الرسمية خلال الفترة الأخيرة.

 

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وكان السولية قد تعرض لجزع في الرباط الخارجي للكاحل خلال مشاركته في مباراة أسوان الأخيرة قبل توقف مسابقة الدوري العام والتي أقيمت في أسوان، وخضع السولية، لبرنامج علاجي وتأهيلي، وأصبح جاهزا للمشاركة في المرحلة المقبلة.

 

فى الوقت الذي يخوض الأهلى في الثالثة عصر اليوم تجربة ودية أمام الاعلاميين على ملعب التتش، يسعى من خلالها رينيه فايلر، المدير الفني للاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين، قبل استئناف مسابقة الدوري العام ومواجهة الزمالك يوم 19 من الشهر الجاري والتي تأتي ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

 

 

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