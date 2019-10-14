شكرا لقرائتكم الكويتيات يقتحمن رياضة رفع الأثقال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تم تشكيل منتخب نسائي كويتي من 23 لاعبة لرفع الأثقال وذلك استعداداً لخوض البطولة العربية التي ستقام في تونس في وقت لاحق من العام الجاري.

وقالت ليالي الكندري لاعبة منتخب الكويت في مقابلة مع نشرة أخبار الرياضة في قناة "العربية": الاتحاد الجديد سهل علينا الأمور كثيراً كلاعبات، وبمجرد الإعلان عن بدء التسجيل وجدنا إقبالاً كبيراً من قبل النساء الراغبات بالانضمام إلى المنتخب.

وزادت: نطمح إلى وجود مدربين محترفين وتجهيز صالات رياضية أفضل، ونحن حالياً نستعد لخوض غمار البطولة العربية في تونس وبطولة التضامن الإسلامي.