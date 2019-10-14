شكرا لقرائتكم فاينالدوم يقرّب هولندا من كأس أوروبا 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تقدم منتخب هولندا خطوة هامة نحو التأهل لنهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعدما حقق فوزا صعبا بهدفين مقابل هدف على مضيفه منتخب بيلاروس اليوم الأحد في الجولة السابعة لمباريات المجموعة الثالثة.

وارتدى جورجينيو فاينالدوم ثوب الإجادة في اللقاء، بعدما أحرز هدفي المنتخب الهولندي في الدقيقتين 32 و41، رافعا رصيده التهديفي في التصفيات إلى خمسة أهداف، وتكفل ستانيسلو دراهون بتسجيل هدف الشرف لبيلاروس في الدقيقة 54.

وانفرد المنتخب الهولندي، الذي حقق فوزه الرابع على التوالي، بصدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على أقرب ملاحقيه منتخب ألمانيا، الذي يحل ضيفا على منتخب إستونيا في وقت لاحق بالجولة ذاتها، كما يبتعد كذلك بفارق ثلاث نقاط على منتخب إيرلندا الشمالية، صاحب المركز الثالث، الذي لن يشارك في أي لقاء خلال تلك الجولة، وفي المقابل، تجمد رصيد منتخب بيلاروس عند أربع نقاط، ليظل في المركز الرابع (قبل الأخير).