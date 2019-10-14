بطل اتحاد الـ «UFC» يعلن غضبه من محمد صلاح

الموجز

أفادت تقارير صحفية روسية أن حبيب نورمحمدوف بطل اتحاد الـ UFC غاضب من المصري محمد صلاح ، جناح نادي ليفربول ، وذلك بعد جلسة التصوير الأخيرة مع عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو.

وأكدت التقارير أن حبيب علق على صورة محمد صلاح والذي نشرها على حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ، والتي ظهر فيها مع عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو في جلسة تصوير لمجلة GQ Middle East كاتبًا :"هذا مستحيل ." وأن اللاعب الروسي غاضب من صلاح بسبب عناق أليساندرا لصلاح في إحدى الصور.

وكان حبيب قد تحدث عن صلاح بشكل جيد في الكثير من اللقاءات ، حيث تربطهما علاقة صداقة كما ذكرت بعض المواقع.