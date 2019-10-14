شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يطلق مشروعا جديدا لتسويق اللاعبين الأفارقة فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، إطلاق مشروع جديد داخل قلعة ذئاب الجبل يستهدف تسويق اللاعبين الأفارقة فى الدورى المصرى أو الدوريات الأوروبية.

وقال محسن، فى تصريحات صحفية، إنه أجرى زيارة خلال الفترة الأخيرة إلى غينيا الاستوائية وتواصل مع أحد الأندية الأفريقية الناشئة من أجل إبرام اتفاق لمنح الفرصة للاعبين بقضاء فترة معايشة بنادي المقاولون العرب لتسويقهم مستقبلا.

وأضاف رئيس المقاولون أن الأيام المقبلة ستشهد بداية هذه التجربة عبر قدوم ثلاث لاعبين من غينيا لقضاء فترة معايشة فى الجبل الأخضر.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط بعد انتصارين وتعادل في بداية إيجابية لذئاب الجبل، حيث يطمح المقاولون بقيادة عماد النحاس للبقاء في المربع الذهبي من أجل المشاركة في البطولات العربية والأفريقية.

ويستعد المقاولون لمواجهة نادي أسوان في الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام يوم الجمعة المقبل على ملعب الجبل الأخضر.

وكان المقاولون قد فاز في افتتاحية الدوري بهدف نظيف على طلائع الجيش، قبل أن يتعادل مع سموحة 2/2 ويفوز أخيرا على الإنتاج الحربى بهدف نظيف.