شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينعى حسن مسعود مدير فرع النادى بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي، اللواء حسن مسعود مدير فرع النادى بمدينة نصر الذى توفى صباح اليوم الاثنين. وتوفى حسن مسعود، مدير فرع النادي الأهلى بمدينة نصر صباح اليوم الاثنين، ومن المقرر تشييع الجنازة اليوم، على أن يتم تحديد موعد العزاء فى وقت لاحق. ومنح محمود الخطيب رئيس النادى تعليماته بإشراف النادى على جميع مراسم الدفن والعزاء.

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