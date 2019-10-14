سوبر كورة يكشف من يعاقب حال خسارة كهربا قضيته أمام الزمالك؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربط الكثير من عشاق النادي الأهلى بين رحيل كهربا عن الزمالك وانتقاله لأفيس البرتغالي، وبين انتقاله للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. ويراهن كهربا على صحة موقفه القانونى، خاصة بعد تأكيده أن الزمالك لم يوثق عقده فى الفترة القانونية، وبالتالى من حقه الرحيل لأى نادٍ بعدما أصبح عقده الجديد مع الزمالك لاغياً. لمعرفة من سيعاقب حال خسارة كهربا لقضيته أمام الزمالك؟ عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

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