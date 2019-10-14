شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يطمئن من قائد المنتخب على لاعبى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، اتصالاً هاتفياً بأحمد فتحى قائد المنتخب الوطني للاطمئنان على لاعبي الأهلى الدوليين قبل مواجهة منتخبنا الوطنى وبوتسوانا، والمقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

يتواجد 6 لاعبين من الأهلى فى قائمة منتخب مصر الأول بخلاف عمرو السولية الذي تم استبعاده من المعسكر بداعي الإصابة، وهم الحارس محمد الشناوى وأحمد فتحى وأيمن أشرف وحمدي فتحى وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة.

ويرغب جهاز الكرة بالأهلى فى الاطمئنان على السداسي الدولي قبل مواجهة الزمالك المرتقبة، المقرر إقامتها السبت المقبل والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.