اخبار الرياضه

محمد صلاح ينشر صورة جديدة على تويتر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينشر صورة جديدة على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الدولى المصرى محمد صلاح الجناح الأيمن لفريق الإنجليزى ومنتخب الفراعنة صورة عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر .

وحقق محمد صلاح أفضل انطلاقة مع نادى ليفربول منذ انضمامه لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، قادماً من روما الإيطالى.

وقاد محمد صلاح فريق ليفربول للحصول على لقب وكأس السوبر الأوروبي هذا العام، كما حصل على جائزة "الحذاء الذهبى" التى تمنح لهداف مسابقة عامي 2018 و2019.

Advertisements

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 24 نقطة، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية، متفوقاً بفارق 8 نقاط على مانشستر سيتي أقرب منافسيه.

ويغيب محمد صلاح عن مباراة مصر وبتسوانا الودية التي تقام في السابعة مساءً على استاد برج العرب استعداداً لكان 2021.

ويلتقي ليفربول مع مانشستر يونايتد يوم 20 أكتوبر الجارى بملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح ينشر صورة جديدة على تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا