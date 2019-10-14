شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينشر صورة جديدة على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الدولى المصرى محمد صلاح الجناح الأيمن لفريق ليفربول الإنجليزى ومنتخب الفراعنة صورة عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر .

وحقق محمد صلاح أفضل انطلاقة مع نادى ليفربول منذ انضمامه لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، قادماً من روما الإيطالى.

وقاد محمد صلاح فريق ليفربول للحصول على لقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي هذا العام، كما حصل على جائزة "الحذاء الذهبى" التى تمنح لهداف مسابقة الدوري الإنجليزي عامي 2018 و2019.

Advertisements

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 24 نقطة، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية، متفوقاً بفارق 8 نقاط على مانشستر سيتي أقرب منافسيه.

ويغيب محمد صلاح عن مباراة مصر وبتسوانا الودية التي تقام في السابعة مساءً على استاد برج العرب استعداداً لكان 2021.

ويلتقي ليفربول مع مانشستر يونايتد يوم 20 أكتوبر الجارى بملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".