شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الأربعاء آخر مهلة للزمالك قبل إخطار الكاف بالديون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الأربعاء المقبل هو آخر مهلة لنادى الزمالك لسداد جميع المستحقات المتأخرة عليه لصالح جميع اللاعبين لأنه سيتم إخطار الاتحاد الأفريقى بذلك يوم الأربعاء.

وطلب مسئولو اتحاد الكرة من نادى الزمالك ضرورة إنهاء المستحقات القديمة للاعبين المصريين لإرسال تقرير إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" يفيد بذلك، بعد غد الأربعاء، كأخر موعد للإرسال.

ونجح مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، فى إنهاء أزمات المستحقات المتأخرة للاعبين الأجانب، التى تصل لأكثر من 10 سنوات، ولكن مازالت هناك مستحقات متأخرة لمحمود فتح الله تصل إلى ما يقارب الـ5 ملايين جنيه وأحمد حسن مكى وسعيد قطة.

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ويحاول مسئولو الزمالك خلال الساعات الأخيرة إنهاء أزمة هذه المستحقات وإغلاق هذا الملف بالكامل.

وغرم الكاف اتحاد الكرة المصرى 5 آلاف دولار بسبب عدم إخطاره بوجود مديونيات على ناديى الزمالك والمصرى البورسعيدى لصالح بعض اللاعبين، والخطوة التالية فى حال عدم إخطار الكاف بوجود أى مديونية على أى ناد مصري ستصل العقوبة إلى سحب مقعد من مصر فى عدد الأندية المشاركة فى دورى الأبطال أو الكونفدرالية الموسم المقبل.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم طلب من الاتحادات الأهلية المشارك فرقها فى البطولات الأفريقية سواء دورى الأبطال أو الكونفدرالية بمراجعة مطابقة الأندية لشروط رخصة الاحتراف، وإخطار الكاف بتقرير مفصل عن الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية.

اتحاد الكرة شكل لجنة لمراقبة الأندية الأربعة المشاركة فى البطولات الأفريقية وهى الأهلى والزمالك بدورى الأبطال، والمصرى وبيراميدز بالكونفدرالية.