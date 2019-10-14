شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. رحلة فى عقل حسام البدرى بباكورة مبارياته مع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستهل حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى أولى مبارياته مع الفراعنة أمام بتسوانا المقرر لها السابعة مساء اليوم الاثنين على ملعب برج العرب، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويضم معسكر المنتخب 23 لاعبا لودية بتسوانا هم: حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد عواد – محمد بسام ،خط الدفاع: رجب بكار – أحمد فتحي – محمود علاء – باهر المحمدي – أحمد حجازي - أيمن أشرف – عبدالله جمعة – محمد حمدي،خط الوسط: طارق حامد – عمرو السولية – حمدي فتحي – عبدالله السعيد – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – عمر جابر - محمود حسن "تريزيجيه" - محمد النني،خط الهجوم: حسام حسن – عمر السعيد - أحمد حسن "كوكا".

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