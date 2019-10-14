شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج: بطولة أمريكا للاسكواش رقم 19 فى مسيرتي ونور تقدم أفضل مواسمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق البطل المصرى على فرج، لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، على تتويجه الأخير ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، والتى أقيمت فى ولاية فيلادلفيا خلال أكتوبر الجارى.

وقال فرج فى تصريحات لـ"الخليج 365"، سعيد جداً بالتتويج ببطولة أمريكا خاصة أنها رقم 19 فى مسيرتى الاحترافية، كما أنها المرة الأولى التى أحقق فيها لقب بطولة مرتين، وهذه المرة الأولى أيضاً التى أحقق فيها ببطولة دون خسارة أى شوط.

وأضاف المصنف الأول عالمياً، كنت أتمنى الفوز باللقب مع نور ولكن لم نوفق فى هذا الأمر، ولكن نور تخوض أفضل مواسمها وصلت لثلاث نهائيات متتالية وتوجت ببطولة، وكان لديها فرصة لحسم لقب أمريكا المفتوحة لكن نوران جوهر تفوقت على نفسها واستطاعت أن تحول تأخرها بشوطين لفوز.

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وعن بطولة CIB المرتقب إقامتها 24 أكتوبر الجارى فى أهرامات الجيزة، قال على فرج، أتمنى أن تكون لدى الفرصة فى التتويج بهذه البطولة وأن تحصد نور لقب بطولة العالم CIB لسيدات الاسكواش أيضاً لنحصد اللقب معاً.

واختتم على فرج تصريحاته معلقاً على ابتعاده بصدارة التصنيف العالمى عن محمد الشوربجى قائلا، "أحاول قدر الإمكان ألا أفكر فى التصنيف لأنه يأتى نتيجة شغل تراكمى وأداء ولكننى سعيد بالحفاظ على هذا التصنيف" .

وتوج على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على مواطنه محمد الشوربجى المصنف الثانى عالمياً بثلاثة أشواط نظيفة، فيما توجت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة بلقب السيدات عبر تغلبها على نور الطيب بثلاثة أشواط مقابل شوطين.