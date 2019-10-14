شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحق لسلة الزمالك ضم محترف بعد فسخ عقد ستوجلن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية فسخ مسئولى نادى الزمالك التعاقد مع الأمريكى تريل ستوجلين، لاعب فريق كرة السلة، عقب أزمته مع طارق سعيد مدير الفريق .

وتساءلت الجماهير هل يمكن أن يضم الزمالك لاعبا آخر محترف خلال هذه الفترة، وما الخطوات التى يجب أن يتخذها النادى لضم لاعب آخر رغم أن الموسم قد انطلق .

وفقا للوائح اتحاد كرة السلة، خاصة الجزء المتعلق بقيد اللاعب الأجنبى فى الدورى المصرى، فإن لوائح اتحاد كرة السلة تسمح للنادى الذى يفسخ التعاقد مع لاعبه المحترف باستبدال اللاعب الأجنبى حتى بداية مباريات الـ playoffs أى دور الثمانية، ولكن هناك شروطا.

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تتمثل الشروط فى تعديل رسوم التسجيل مع كل مرة يتم فيها استبدال اللاعب الأجنبى فى نفس الموسم، بحيث يتم سداد 200دولار +10% بحد أدنى فى كل مرة، أى 3000 دولار للمرة الثانية، وعلى مستوى رسوم التسجيل للمرة الثالثة يتم سداد 5000 دولار، وفى التسجيل للمرة الرابعة يتم سداد نفس النسبة بأن يكون المبلغ 7000 دولار، و فى المرة الخامسة و هى الأخيرة يتم دفع 10000 دولار.

وكانت إدارة نادى الزمالك فسخت التعاقد مع الأمريكى ستوجلن وتم إبلاغ اتحاد كرة السلة لبدء إجراءات فسخ التعاقد بعد الأزمة التى نشبت بينه ومدير الفريق، لرفض اللاعب الانضمام للتدريبات قبل مباراة السوبر أمام الجزيرة و التى توج بها الأخير .