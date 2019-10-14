الامارات | "نسور قاسيون" في مقصلة الإعلام السوري قبل لقاء منتخب غوام غدٍ الثلاثاء

شكرا لقرائتكم خبر عن "نسور قاسيون" في مقصلة الإعلام السوري قبل لقاء منتخب غوام غدٍ الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

تعرض المنتخب السوري لانتقادات واسعة من وسائل الإعلام الرسمية في بلاده قبيل مواجهة "نسور قاسيون" غدٍ لمنتخب غوام ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العام 2022، وكأس آسيا 2023، في ظل الأداء الهزيل الذي ظهر به النسور في الجولة الثانية بالفوز مساء الخميس الماضي بنتيجة "2-1" على منتخب جزر المالديف في مباراة كان المنقذ فيها الدولي عمر السومة الذي سجل هدفي المنتخب السوري.

ونشرت صحيفة "تشرين" الحكومية، تقريراً، اعتبرت فيه أن "أداء طجت لعبت" بحسب الصحيفة وباللهجة العامية السورية، مرفوض قبل لقاء منتخب غوام، متسائلة في تقريرها عن التراجع في أداء "نسور قاسيون" الذي كان في الماضي القريب يقارع أفضل منتخبات الآسيوية بحسب تعبيرها.

وأشارت صحيفة "تشرين" في تقريها، إلى أن ما أسماه مدرب المنتخب السوري فجر إبراهيم عقب لقاء جزر المالديف بأن: "النتيجة أولاً بمعزل عن الأداء"، غير مقبول لدى الشارع الرياضي السوري، وتساءلت الصحيفة الحكومية عن حال المنتخب عندما يلتقي مستقبلاً بمنتخبات أكثر قوة في المرحلة الثانية من التصفيات، خصوصاً أن منتخبي جزر المالديف وغوام تعتبران من المنتخبات ذات المراكز المتأخرة على صعيد التصنيفين القاري والعالمي.

تقرير صحيفة "تشرين" لم يكن بعيداً عنما تناولته صحيفة "الوطن" السورية، والتي هاجمت بدورها وعبر تقرير مطول لها، مدرب المنتخب السوري فجر إبراهيم، معتبرةً أن المدرب غير قادر على إحداث نقلة نوعية أو صنع هوية للمنتخب.

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واتهمت "الوطن" فجر إبراهيم، بالارتجال والعشوائية وسوء القراءة الفنية، وطالبت الصحيفة بتغيير الكادر الفني، وذلك بعد أن سخرت من الفوز الهزيل الذي حققه "نسور قاسيون" على جزر المالديف، والذي أطلقت عليه أسم "الفوز القيصري" نسبة للولادة القيصرية الصعبة والمتعثرة، وذلك بتعبيرها "لا يسعنا إلا أن نشكر الله على فوزٍ قيصري تحقق بشق الأنفس على منتخب المالديف".

وسلطت الصحيفة الضوء على سوء الخط الدفاعي في المنتخب السوري، والتشكيلة التي انتقاها لمدرب إبراهيم، وعن أسباب استبعاد اللاعبين السوريين المحترفين في أوروبا، وذلك بعد أن اعتبرت الصحيفة أن شخصية المدرب

تعيش على "اللامبالاة" وأنه غير مهتم لما يجري بالأساس.

ويلتقي المنتخب السوري غدٍ الثلاثاء منتخب غوام ضمن الجولة الثالثة، ويحتل "نسور قاسيون" المركز الثاني في ترتيب مجموعته برصيد ستة نقاط بفارق الأهداف عن منتخب الصين المتصدر.

وأحرز "نسور قاسيون" سبعة أهداف في مباراتين خلال التصفيات الحالية، بعد أن حقق الفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين على منتخب الفلبين في الجولة الأولى، وتجاوزه الصعب لمنتخب المالديف بنتيجة الهدفين لهدف واحد في الجولة الثانية، مقارنة بزعامة للمنتخب الصيني لفرق المجموعة بعد أن سجل لاعبيه 12 هدفاً من دون تلقي شباكه لأي هدف، جاءت بانتصار عريض على جزر المالديف بخماسية نظيفة، قبل أن يمطر شباك غوام مساء الجمعة الماضي بسبعة أهداف دون رد.