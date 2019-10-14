الامارات | رسمياً .. المنتخب البرازيلي يعانق عشاقه في أبوظبي الشهر القادم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن منتخب "السامبا" سيخوض أخر مبارياته الودية في عام 2019 في العاصمة أبوظبي يوم 19 نوفمبر المقبل حينما يواجه نظيره الكوري الجنوبي على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وذكر الاتحاد البرازيلي في بيان صحافي عبر موقعه الرسمي أن المنتخب سيواجه غريمه الارجنتيني يوم 15 نوفمبر على استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض على أن يتوجه بعدها لأبوظبي لملاقاة المنتخب الكوري الجنوبي.

وستكون المباراة بمثابة فرصة رائعة لعشاق المنتخب البرازيلي لمتابعة سحر "السامبا" الذي سيحضر إلى الدولة بكامل نجومه.